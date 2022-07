"Denunciar as falsidades, as mentiras e os absurdos" da oposição

O presidente do Governo Regional (GR), Miguel Albuquerque, no encerramento das jornadas parlamentares PSD/CDS, lançou farpas à oposição destacando que o trabalho da Coligação é "denunciar as falsidades, as mentiras e os absurdos".

"Temos de divulgar aquilo que estamos a fazer e temos de dar um combate sem tréguas à oposição", referiu Albuquerque, tendo em vista as eleições no próximo ano.

É preciso deixarmo-nos de eufemismos. O trabalho da oposição tem sido, de facto, fazer escrutínios do governo, não tem sido apresentar propostas alternativas. O trabalho desta oposição tem sido, de facto, difundir mentiras, calúnias e falsidades relativamente à acção parlamentar e governativa desta maioria" Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Relativamente à coligação PSD/CDS, o presidente do GR, referiu que perante as dificuldades, a coligação ficou "ainda mais coesa", afirmando que a Madeira, em 2020-2021, atravessou a "maior crise da sua história": uma crise de saúde pública, social e económica.

E que este governo conseguiu superar as "dificuldades" de "uma forma articulada, acutilante e sobretudo inteligente".

"Nas dificuldades é que se vê quem tem fibra, quem tem garra e que tem determinação", disse.

Desbloqueamos apoios na área do social, da saúde, mobilizamos os profissionais, a população e soubemos, sobretudo transmitir uma imagem de confiança aos agentes económicos e aos empresários". Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Para o futuro vai continuar a manter a "confiança mútua" afirmando que "neste momento estão dissipados qualquer equívocos relativamente à forma como vamos às eleições".