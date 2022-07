Engenharia discutida no Museu Henrique e Francisco Franco

Ontem, 21 de Julho, o Museu Henrique e Francisco Franco, recebeu a última sessão do 'Ciclo de Conversas d’A Oficina', com o tema 'As Artes e as Letras conversam com a Engenharia'.

Nesta sessão foram apresentados diversos livros sobre a engenharia, nomeadamente, as obras 'Um Homem', de Oriana Fallaci, 'Diários', de Miguel Torga, 'O Lobo Das Estepes', de Hermann Hesse, 'Deste Lado Onde', de José Agostinho Baptista e 'Crime e Castigo', de Fiódor Dostoiévski, debatendo-se ideias com o público presente.

A sessão demostrou-se importante para o debate sobre a aplicação do conhecimento científico e social, com o intuito de melhorar os processos, baseando-se nos excertos dos livros apresentados nesta sessão.

À conversa estiveram Paulo Abreu, engenheiro e gestor de projectos na ARDITI, Agostinho Soares, escritor e professor de Português e Latim e Valentina Jesus, locutora de rádio e apresentadora de televisão.

Esta foi uma iniciativa que contou com o apoio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) e foi promovido pela Oficina de Leitura e Escrita Itinerante. O projecto foi desenvolvido com o objectivo de revitalizar os hábitos de leitura e discussão de ideias e de criar oficinas de escrita e leituras regulares.