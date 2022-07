Pesca sustentável discutida no Colégios dos Jesuítas

Entre hoje e sexta-feira (13 e 15 de Julho) está a decorrer, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a reunião anual do Grupo Regional de Coordenação da Pesca de Longa Distância (RCG-LDF), que abrange as regiões em que a pesca é explorada por navios da União Europeia (UE) e gerida pelas organizações regionais de gestão de pescas (RFMO), da qual a União Europeia (UE) é parte integrante ou observadora.

O objectivo deste encontro passa por desenvolver e implementar bases de dados regionais, discutir, verificar e reunir todas as informações, de cada região, para contribuir para o aumento da eficiência, eficácia e integração dos vários programas nacionais do EU-MAP, assim como para a recolha de dados de pesca que são necessário para determinar as medidas para adoptar uma pesca sustentável.

Este grupo envolve a Comissão Europeia, correspondentes nacionais, bem como biólogos e economistas de cada estado-membro envolvidos no programa EU-MAP/ PNRD.

A reunião tem como anfitriã a secretaria regional de Mar e Pescas, através da direcção regional do Mar.