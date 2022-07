Já pode visitar a Feira do Livro do Porto Santo

O DIÁRIO visitou no final da tarde desta quinta-feira, 21 de Julho, a Feira do Livro do Porto Sando, um espaço literário onde pode encontrar livros de romance, política, história e drama, bem como de outras temáticas como economia ou política.

A Feira do Livro porto-santense conta com um espaço dedicado às crianças com obras para faixas etárias específicas. Existe também um espaço onde pode encontrar mochilas e estojos para os mais pequenos.

A Feira do Livro do Porto Santo é organizada pela empresa 'Magia das Cores', está localizada no largo junto ao tribunal e pode visitá-la das 18 às 00 horas até a primeira semana de Setembro.