Acção de formação 'IJF Judo in Schools' nos dias 23 e 24 de Julho

A Associação de Judo da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços do Desporto Escolar, organiza nos próximos dias 23 e 24 de Julho uma formação de judo para treinadores e professores, intitulada 'IJF Judo in Schools', no departamento de judo do CNF.

Esta iniciativa terá como convidada a ex-atleta campeã europeia de juniores pelo Clube Naval do Funchal, Leandra Freitas, que actualmente se encontra a colaborar com a Federação Internacional de Judo, sediada na Hungria.

De acordo com a Associação, a atleta vem mostrar como tem divulgado o judo pelo Mundo fora e formas de trabalhar nas escolas, trazendo consigo muitas histórias para nos contar.