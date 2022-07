Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 21 de Julho

09h00: Reunião plenária - debate do estado da Região com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque;

09h00: 4.ª Etapa Atlântico Padel Tour, nos Jardins Panorâmicos;

09h30: Reunião de Câmara no Funchal;

11h00: Iniciativa política da CDU, junto ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal;

17h30: Assinatura do protocolo de cooperação entre o Recolhimento do Bom Jesus da Ribeira e a Associação Mama Help, que contará com a presença do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, secretária regional de Inclusão Social e Cidadania. Rita Andrade, e presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, no Caminho da Achada;

18h00: Abertura do conjunto de exposições com o título 'Tetrapoda: Origem e Evolução', na Galeria do MUDAS.Museu e no Museu de História Natural do Funchal, que integram o projecto artístico de Ricardo Barbeito.