Projecto 'SABOREA' organiza workshop sobre pão regional

O projecto 'SABOREA' continua a desenvolver acções de divulgação e reflexão sobre a gastronomia regional, deste modo a ACAPORAMA - Associação das Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, uma das entidades parceiras deste projecto Interreg, organiza dia 22 de Julho, sexta-feira, pelas 16 horas, no Hotel Quinta do Furão, um workshop sobre pão regional.

Neste evento será apresentada a rota gastronómica sobre o pão, por Sónia Marques, gestora do projecto da APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica - que se juntará depois ao painel de discussão sobre a introdução e utilização do pão regional na hotelaria e restauração regional.

Esta discussão contará com a participação de Teresa Vivas, do projecto 'Mais Madeira à Mesae Activista à Mesa- Cultura Gastronómica' e também do manager e director F&B do Hotel Quinta do Furão, Roberto Caldeira.

Existirá ainda uma mostra enogastronómica com vários pães produzidos na Região Autónoma da Madeira, alguns deles pouco conhecidos e explorados em termos da actual oferta gastronómica madeirense.

A participação neste workshop é feita mediante inscrição através de [email protected] e está limitada à capacidade do espaço (40 pessoas). A iniciativa é aberta ao público em geral e a profissionais da hotelaria e restauração.