Projecto visa criar condições para implementar orientação nas escolas da Madeira

O projecto '+ORI RAM Orientação nas Escolas da RAM' visa criar condições para implementar nas escolas da Madeira, de forma generalizada e sustentável, a orientação enquanto matéria de ensino.

E, com isso, dotar e capacitar os estabelecimentos de ensino com mapa próprio; percursos e exercícios próprios; kits analógicos e digitais para a leccionação da orientação e formação do corpo docente de cada escola, não só na Área Disciplinar da Educação Física mas também noutras como, por exemplo, Geografia, Ciências da Natureza e Matemática.

O projecto é da AORAM - Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira (NIPC 513261419) que recentemente o candidatou à 2.ª edição do OPRAM – Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira.

O OPRAM constitui uma medida governamental da R.A.M. em que é dada aos cidadãos a possibilidade de serem eles a decidirem eles onde e como devem ser investidas as verbas públicas.

Entre 21 de Junho e 25 de Setembro decorre a fase de votação.

Como votar:

Poderá votar através da aplicação da OPRAM mediante registo e utilização das credenciais do SIMplifica e através de um SMS gratuito para o número 3301.

Caso opte por votar através de SMS gratuito, deverá escrever a sua mensagem do seguinte modo: 1.º digite "GRM021", 2.º coloque espaço, 3.º indique o número do projecto “+ORI RAM Orientação nas Escolas da RAM "OPRAM689", 4.º coloque espaço e 5.º coloque o seu número de cartão de cidadão/identificação civil.