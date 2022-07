HBG acolhe novo projecto europeu sobre renováveis na água, na energia e na comida

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia continua ativamente envolvida em parcerias internacionais, com vista a promover experiências diversificadas à comunidade escolar.

O dia 14 de julho fica marcado pelo acolhimento dos parceiros da Roménia, Turquia, Polónia e Itália, no âmbito do projeto “RENEWABLE ENERGY IN THE WATER, ENERGY & FOOD; Remember the Future and Save Today!”. Este projeto aposta na sustentabilidade e boas práticas ambientais e envolverá alunos e professores, prevendo diversas mobilidades no decorrer do seu calendário de execução.

Na Madeira, o plano de trabalho envolve não só diferentes atividades na escola e no Funchal, mas também uma visita de estudo à Laurissilva e um passeio de catamarã.

Com a participação nestes projetos internacionais, a HBG cria um espaço dinamizador de atividades no domínio da Dimensão Europeia da Educação, que torna possível uma reflexão em torno dos desafios que na atualidade se apresentam à União Europeia, em particular o multiculturalismo, a sustentabilidade e a educação ambiental.

Pretende-se assim concretizar os objetivos definidos pela Direção Geral de Educação para os Clubes Europeus, nomeadamente o fomento do espírito europeu de cidadania ativa e transmiti-lo aos outros membros da comunidade escolar, assim como contribuir para a criação do sentido de responsabilidade no que respeita à paz, aos direitos do homem e à defesa e conservação do ambiente e do património cultural.