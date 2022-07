Madeira assina protocolo de cooperação com São Tomé na área da agricultura

A Madeira, através da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, assinou um protocolo de cooperação na área da agricultura com São Tomé e Príncipe, através do Ministério da Agricultura daquele país. O acordo firmado abrange vários domínios, nomeadamente da formação, da pesquisa científica e técnica, do desenvolvimento de culturas e da transformação de produtos agropecuários.

Coube ao secretário regional com a pasta da agricultura fechar o acordo com o Primeiro-Ministro daquele país africano, que, na ocasião, definiu o acordo “entre dois povos ilhéus” como sendo “muito importante”. “Contamos com todos para ajudarem São Tomé, mais ainda com quem temos afinidade, com filhos da água e do mar, com quem queremos aprender, de forma a atrairmos investimento privado e a garantir a paz social, que só se consegue com o crescimento da economia”, frisou Jorge Bom Jesus.

Por sua vez, Humberto Vasconcelos sublinhou que o protocolo celebrado vai permitir a partilha de conhecimentos na área da formação. “Na visita à Madeira, o Ministro da Agricultura, Francisco Martins dos Ramos, revelou uma grande visão para o futuro do seu país. Manifestou que pretendia criar riqueza no sector primário e nós estamos aqui para dizer que a Madeira está aberta a ajudar e a colaborar no desenvolvimento conjunto das duas regiões. Temos investimentos estruturantes na Madeira que poderão ser visitados e técnicos com grandes conhecimentos que poderão ser transportados para São Tomé”, realçou o governante madeirense.

Antes da assinatura do acordo de cooperação, a convite do Ministro da Agricultura local, o secretário regional foi convidado a participar na inauguração de uma nova unidade de transformação de cacau da Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau, situado em Guadalupe, capital do distrito de Lobata, na zona sul de São Tomé e Príncipe.