Secretário regional de Infraestruturas em Água de Pena garante apoio do Governo

A explosão ocorrida esta madrugada num bloco de apartamentos e causou duas vítimas mortais e três feridos, um dos quais com gravidade, mobiliza também o Governo Regional. No local, em Água de Pena, está neste momento o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Pedro Fino acompanha no local o desenrolar da operação de limpeza e investigação da ocorrência. "Ainda estamos a avaliar os danos nas habitações vizinhas", começou por referir, lamentando acima de tudo a "morte de duas pessoas, transmitir o pesar da parte do Governo Regional e dizer que, neste momento, a Investimentos habitacionais está a acompanhar a situação desde a ocorrência, juntamente com a Câmara Municipal de Machico".

Segundo o governante, a Segurança Social está a acompanhar a situação para proceder aos realojamentos necessários, decorrendo neste momento a "avaliação dos estragos e as condições de habitabilidade das casas" vizinhas, procurando repor a normalidade o mais rápido possível.