Calheta investe 60 mil euros na aquisição de 28 desfibrilhadores automáticos externos

A Câmara Municipal da Calheta investiu cerca de 60 mil euros na aquisição de 28 Equipamentos de Desfibrilhação Automática Externa (DAE),um investimento que o presidente da Autarquia considera “primordial para o concelho”.

“Todas as oito freguesias do concelho têm, a partir de hoje, este tipo de equipamento”, referiu o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, esta manhã, na Praia da Calheta, junto a um dos desfibrilhadores adquiridos pelo Município. Na ocasião, o autarca explicou que todas as escolas, centros sociais e outros espaços públicos do concelho como a Praia da Calheta, a Câmara Municipal, Praças e Complexos Desportivos dispõem agora de desfibrilhadores, contando-se também com uma unidade móvel na carrinha do Rabaçal. “O Rabaçal é uma zona com muita afluência de turismo e, como tal, este equipamento no local é importante no sentido de poder auxiliar alguém que se sinta mal”, acrescentou, adiantando que o equipamento será utilizado por pessoas devidamente habilitadas para o efeito.

A esse respeito, a autarquia teve o cuidado de disponibilizar o curso de Suporte Básico de Vida a quem estivesse interessado em saber trabalhar com o aparelho, tendo já concluído a formação 75 pessoas, entre professores, auxiliares, técnicos desportivos e funcionários da Câmara Municipal, havendo a perspectiva de promover, no futuro, novas formações nesta área.

“Este era um compromisso que nós tínhamos assumido com o concelho da Calheta, no sentido de dotar vários espaços com desfibrilhadores”, frisou o presidente, convicto de que o recurso a um desfibrilhador é crucial para aumentar a probabilidade de sobrevivência de uma pessoa que seja vítima de uma paragem cardiorrespiratória.

Posto isto, Carlos Teles acredita que a Calheta é um concelho que está, a partir de hoje, “cardio-protegido”.