PS/Açores alerta para atrasos no aproveitamento de fundos comunitários para habitação

O líder do PS/Açores alertou hoje para a necessidade de "recuperar o atraso" no aproveitamento dos fundos comunitários para a habitação, num total de "60 milhões de euros garantidos pelo anterior Governo" socialista.

"O anterior Governo do PS garantiu, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 60 milhões de euros para serem utilizados na habitação. Aquilo que nos preocupa é que, dentro deste contexto de urgência, estão a ser sinalizados atrasos no aproveitamento destas verbas", afirmou Vasco Cordeiro.

Vasco Cordeiro, que é também deputado do PS no parlamento regional açoriano, falava após uma visita a um loteamento para habitação na Ribeira das Tainhas, concelho de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

Segundo indicou, "até ao final deste ano deveriam estar concluídas intervenções em cerca de 170 casas em toda a região, no âmbito do PRR", das quais "36 novas habitações e 132 de recuperação e renovação" de casas.

"Aquilo que o Conselho Económico e Social disse, a 07 de junho, é que considerava que estas metas estavam em perigo", assinalou.

Para Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional até às eleições regionais de 2020, este é um assunto que deve merecer "prioridade".

"É muito dinheiro para sequer corrermos o risco de ser desperdiçado", apontou, sinalizando que o desafio da habitação não é novo, mas as famílias enfrentam atualmente "o aumento do preço das rendas de casa" e dos custos de construção.

"Aliás, os Governos do PS tiveram medidas e iniciativas concretas que ajudaram mais de nove mil famílias na Região a realizarem o seu direito à habitação", sublinhou.

Vasco Cordeiro vincou que é "necessário dar prioridade ao aproveitamento dos recursos que foram garantidos pelo anterior Governo do PS e que estão à disposição deste Governo" de coligação PSD/CDS-PP/PPM.