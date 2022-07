Quarteto de Christina Diaz a 21 e 28 de Julho no Mamma Museu

Nos dias 21 e 28 de Julho, o MAMMA - Museu de Arte Moderna da Madeira recebe um concerto do quarteto encabeçado pela talentosa pianista latino-americana, Christina Diaz.

Juntam-se-lhe o baixista Marius Gerin, o saxofonista Hamza Touré e Caio Oliveira que irá substituir o baterista Helios Mikhaïl neste concerto do Quarteto de Christina Diaz.

Uma junção de influências musicais desde o clássico ao jazz com os ritmos latinos com os quais Christina cresceu.

Os bilhetes já estão disponíveis pelo valor de 15 euros e podem ser adquiridos no próprio museu, mediante reserva (via telefone 291 712 279 ou e-mail [email protected]).

As portas do museu abrem 60 minutos antes do concerto (às 18 horas) e o programa inclui 'welcome drink' e visita guiada ao espaço após o espectáculo.