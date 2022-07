Colecção ‘Voz da Madeira’ enriquece espólio do Museu de Imprensa

O Museu de Imprensa – Madeira recebeu a oferta de duas coleções do jornal semanário 'Voz da Madeira', que se publicou na Região entre 1953 e 1977, colecção que estava à guarda dos familiares do Dr. Agostinho Cardoso, proprietário e director do referido jornal.

'Voz da Madeira' foi um jornal semanário com grande dinâmica editorial e projecção regional, dirigido numa primeira fase por Horácio Bento de Gouveia e, posteriormente, por Agostinho Cardoso. Trata-se de um jornal da época, próximo do regime de então e repositório histórico da vida socio-política madeirense. Graficamente apresentava-se como uma publicação bem desenhada, na qual sobressaía o regular recurso à publicação de fotografias para acompanhar os textos informativos. A oferta inclui jornais desde 28 de Maio de 1953 até 29 de Novembro de 1977.

No pós-25 de Abril, nomeadamente entre 1975-77, o semanário assumiu-se como jornal desportivo e contou com a colaboração dos jornalistas Carlos Gomes Aguiar, Juvenal Xavier, José Luís Cabrita, Luís Filipe Malheiro, João Godim e João Bernardino de Freitas.

O Museu de Imprensa – Madeira, é propriedade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, reúne cerca oitenta máquinas e um considerável património histórico tipográfico e outro associado à área da Comunicação, todo ele recolhido na ilha da Madeira. Tem por missão mostrar, inventariar e recuperar o património da indústria gráfica e da imprensa da Região na perspectiva da valorização da história da imprensa e das artes gráficas na Madeira.

Com a oferta de 'Voz da Madeira', o museu reforça o seu património a sua colecção de periódicos bem como a sua dimensão cultural e educativa. Após a digitalização a colecção, poderá ser consultada pelo público.