Concerto de tributo a Wayne Shorter no MAMMA Art Museum

Um concerto de Jazz 'Tributo a Wayne Shorter' vai decorrer esta quarta-feira, 14 de Julho, às 19 horas, no Palco das Estrelas do MAMMA Jazz Club.

O tributo será interpretado pelo Melro Preto Quartet, pelo Francisco Andrade no saxofone, Bruno Ponte na guitarra, Higino Andrade no contrabaixo e Luís Caldeira na bateria.

Este concerto dá a conhecer o famoso saxofonista e compositor norte-americano Wayne Shorter, uma das grandes referências do Jazz, vencedor de 11 grammies.

Nascido em Agosto de 1933, comemorou em 2018, 70 anos de actividade jazzística. Fez parte de um dos famosos quintetos de Miles Davis, entre 1964 e 1970, considerado o segundo melhor quinteto, dado que foi o substituto do John Coltrane.

O quarteto Melro Preto vai incidir a actuação dando enfâse ao álbum de Shorter, 'Speak No Evil' (Não Fale Mal), juntamente com JUJU, foream talvez, as mais conhecidas produções da sua vasta discografia, cerca de 20 álbuns como líder.

O álbum gravado em Junho de 1966, através da Blue Note Records, combina elementos de hard Bop e Jazz Modal, com Shorter no sax tenor, Freddie Hubbard no trompete, Herbie Hancock no piano, Ron Carter no baixo e Elvin Jones na bateria.

Este concerto terá a duração de uma hora.

Os bilhetes já se encontram disponíveis com o valor de 15 euros. Podem ser adquiridos no MAMMA Art Museum, através de reserva pelo número de telefone 291 712 279 ou por e-mail [email protected] .

As portas abrem 60 minutos antes do inicio do concerto (18h) e o programa inclui welcome drink e visita guiada antes da actuação.

O Museu localiza-se no Largo da Paz, Estrada Monumental, 14.