Confira as fotos da segunda noite do Summer Opening

Os dois primeiros dias do festival que marca o início do Verão na Madeira chegaram ao fim. Ontem, o segundo dia, tal já era esperado, o Parque de Santa Catarina encheu para ouvir os cinco artistas convidados.

Tal como relata a reportagem na edição de hoje do DIÁRIO, só no dia de ontem eram esperadas mais de 5.000 pessoas e, no total dos dois primeiros dias, esperavam-se mais de 10.000 entradas.

Sendo este o maior cartaz de sempre do Summer Opening, após ficar suspenso durante dois anos devido à pandemia, os fãs voltaram-se a unir para ouvir Rap e Hip-hop nacional e regional.

Ontem, o Moche Stage abriu com DroPe, Nenny, Julinho KSD, Jimmy P e encerrou com o grupo Wet Bed Gang.

Já o palco dedicado à música electrónica - Azáfama Electrónica - recebeu Phill.Me, Shaka Lion e Li-Polymer.

Sexta-feira e sábado, 22 e 23 de Julho, os portões do Parque de Santa Catarina voltam a abrir para os dois últimos dias desta que é a 8.ª edição do Summer Opening.

Capicua, Valete, Regula, Plutónio, Carlão, Virgul, Richie Campbell são alguns dos artistas que sobem ao palco principal do festival.

Confira as fotos dos grandes momentos da segunda noite do Summer Opening.