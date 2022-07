No deserto de Agafay, a aproximadamente 35 minutos de Marraquexe encontramos um pequeno oásis, o acampamento Yes We Camp, onde o DIÁRIO passou a noite. Ao pôr do sol tivemos a oportunidade de experimentar várias actividades, como andar de moto quatro, um passeio de dromedário ou relaxar numa piscina no meio do deserto.