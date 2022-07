113 acidentes, uma morte e 31 condutores apanhados com álcool na Madeira

Foi um período negro em termos de sinistralidade rodoviária. Entre os dias 24 de Junho e 7 de Julho ocorreram nas estradas da Madeira 113 acidentes de viação, tendo resultado um total de 32 feridos ligeiros e dois graves, no Porto Santo e em Câmara de Lobos. Tal como o DIÁRIO noticiou na edição digital, o motociclista que ficou gravemente ferido no acidente em Câmara de Lobos acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça, na noite desta quinta-feira.

No mesmo período a PSP desenvolveu também várias operações de fiscalização, onde acabou por deter 31 condutores sob efeito de álcool, 7 por condução sem habilitação legal, 5 por desobediência e um por conduzir com carta apreendida.