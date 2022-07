Preços dos combustíveis descem novamente na Madeira

Na próxima semana os preços dos combustíveis voltam a baixar na Região.

Um litro de Gasolina Super Sem Chumbo 95 passa a custar 1,941 por litro, uma queda de 0,053€. No caso do Gasóleo Rodoviário a contração do preço é de 6 cêntimos, passando dos 1,858€ por litro esta semana para os 1,802 por litro na próxima semana.

Combustíveis Preços Variação Gasolina super sem chumbo IO 95 1,941€ por litro - 0,053€ Gasóleo rodoviário 1,802€ por litro - 0,056€ Gasóleo colorido e marcado 1,439€ por litro - 0,069€

A homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis foi publicada, hoje, no Jornal Oficial da Região (JORAM), e entra em vigor a partir das 0 horas da próxima segunda-feira, 11 de Julho.