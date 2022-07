Hoje é notícia no Mundo

O Japão realiza hoje eleições para a câmara alta do parlamento, ato eleitoral que fica marcado pelo assassínio do antigo chefe do Governo nipónico Shinzo Abe quando discursava num comício, a dois dias do escrutínio.

A votação irá decidir metade dos assentos deste órgão legislativo, onde o Partido Liberal Democrático (LDP), do primeiro-ministro Fumio Kishida, detém uma ampla maioria que espera revalidar.

Shinzo Abe morreu na sexta-feira, aos 67 anos, depois de ter sido atingido com dois tiros no pescoço quando discursava num comício de rua do LDP, na cidade de Nara, oeste do Japão. O ataque foi condenado por líderes de vários países, incluindo Portugal.

Nesse mesmo dia, Fumio Kishida anunciava que as eleições de hoje seriam realizadas, garantindo que o país não ia ceder à violência.

Um dos principais temas da campanha foi a reforma constitucional para fornecer ao país mais competências em matéria de Defesa, num momento em que o cenário da segurança internacional está cada vez mais hostil, uma iniciativa polémica que estava entre as prioridades políticas de Abe mas que este não conseguiu avançar durante o seu mandato.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Orquestra Metropolitana de Lisboa celebra 30 anos com uma festa marcada para todo o dia de hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, com entrada livre para todos concertos.

O dia vai das 10:00, com a Piccola Orquestra Metropolitana, a Orquestra Juvenil de Santa Maria Maior e os Coros do Conservatório de Música da Metropolitana e da Escola Profissional da metropolitana, no Grande Auditório, até às 18:30 na Praça, com o Ensemble de Metais e Percussões.

O 30.º aniversário é marcado pela estreia de "Le Tour de Passe-Passe", Concerto para Violino e Orquestra, de Sérgio Azevedo, no concerto das 17:00, no Grande Auditório do CCB, sob a direção do maestro Pedro Neves, sendo solista Ana Pereira, formada na Metropolitana. O programa deste concerto inclui ainda a Sinfonia N.º 1, "Clássica", de Serguei Prokofiev.

POLíTICA

O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal (IL) reúne-se em Coimbra com a "urgência de reformas estruturais e a convergência europeia" em agenda, bem como a discussão e votação de regimentos e regulamentos.

O presidente da IL, João Cotrim Figueiredo, irá anunciar as principais conclusões desta reunião aos jornalistas ao início da tarde de domingo.

O Conselho Nacional dos liberais, que decorrerá num hotel em Coimbra, tem na agenda" a análise da situação política, com o foco no tema 'Portugal: a urgência de reformas estruturais e a convergência europeia'".

Segundo a mesma fonte oficial, este órgão nacional do partido vai ainda discutir e votar o regimento do Conselho Nacional e o regulamento dos núcleos.