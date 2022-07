Apresentação do livro “Cânticos à Vida e ao amor” a 8 de Julho

O livro “Cânticos à Vida e ao amor” será apresentado no dia 8 de julho, sexta-feira, às 18 horas e 30 minutos, na Biblioteca Municipal do Funchal, em simultâneo na Feira do Livro de São Paulo, no Brasil. A leitura dos textos será realizada pela Companhia “Teatro Bolo do Caco” e pelas poetisas Gilberta Abreu e Divita Castro, e a moderação ficará a encargo da jornalista Celina Pereira.

“Cânticos à Vida e ao amor”, de Policarpo Nóbrega, é um livro de poesia, da editora Poesia Impossível, que inclui vinte e umas cartas de amor, treze Haikus e umas dezenas de poemas. Para além disso, este livro aborda a beleza natural, a autoestima, a esperança e a fé.

Policarpo Nóbrega, formado em medicina natural, com especialização em Osteopatia, pela Escola Superior de Biologia e Saúde de Lisboa, é apresentador de espetáculos, livros e outros eventos culturais. Ademais, este poeta é autor do livro “Nas Asas do Sonho” e Abre-te ao Mundo”, publicados em 2000 e 2005, respetivamente.