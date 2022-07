Ordem dos Engenheiros promove 'Partilha de Experiências na área de engenharia informática' dia 7 de Julho

Será já amanhã, 7 de Julho, que a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do seu Colégio de Engenharia Informática, com a participação do Colégio Nacional, realiza um evento de 'Partilha de Experiências na área de engenharia informática', pelas 14h15, no Pestana Casino Parque Hotel.

O evento tem por objectivo "divulgar e fomentar a qualidade, a colaboração e o profissionalismo" do sector na na Região Autónoma da Madeira.

Esta iniciativa é destinada aos profissionais da área, mas também para outros interessados.

Vão existir três sessões complementares iniciando com um debaye sobre os 'Actos de Engenharia Informática', seguindo-se de breves apresentações de projectos, unidades de investigação e comunidades de programadores, como introdução para um convívio informal de networking

Será necessário realizar uma inscrição para participar no evento.