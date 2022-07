Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' actua na Assembleia

Com um "viva música e história! Música extraordinária com a dedicação inspirada dos nossos artistas no antigo edifício histórico do século XVI da Alfandega do Funchal", o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira convida os amantes da música dita erudita a mais um concerto no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, que terá lugar amanhã, a partir das 18 horas.

"Mendelssohn, Bach e Farkas são os compositores a serem ouvidos, neste sábado, no concerto a apresentar pelo Quinteto de Sopros 'Solistas OCM'", explica, no "âmbito da iniciativa 'Parlamento Mais Perto'. Este é mais um concerto especial de música de câmara da nossa temporada, que temos como consciente e inspiradora.", frisa Norberto Gomes.

"Pelas propostas de programa diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz", confessa. "Esta apresentação é protagonizada pelo Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' que nos traz um programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada, centrado em três obras de períodos distintos da história da música", incentiva.

Formado pelos instrumentistas solistas da OCM "dos naipes dos sopros", este quinteto tem-se "apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas", salienta ainda.

Com Ana Rita Oliveira na flauta, Daniel Cuchi no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Tatiana Martins no fagote e Péter Víg na trompa, estes "músicos dedicados e experientes contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que continua a marcar a vida cultural na Região", vão tocar o "String Quartet nº1 Mi bemol Maior, op.12", de Félix Mendelssohn [1809-1847] Arr. D. Walter, o a "Fuga em sol menor, BWV 578", de J. Sebastian Bach [1685 – 1750] Arr. A.Cebrián, e o "Five Antique Hungarian Dances" , de Ferenc Farkas [1905–2000].

Recorda o director artístico que "no âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola Das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala", sendo que "os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e estão disponíveis na Loja Gaudeamus no Colégio dos Jesuítas (junto à Câmara Municipal do Funchal), aberto de segunda a sexta-feira no horário das 09h00-18h00, e no local do concerto a partir das 17h00".