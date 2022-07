A 47.ª Volta à Madeira em bicicleta foi, esta manhã, apresentada numa conferência de imprensa que decorreu na sede da Direcção Regional de Desporto.

O evento contou com a presença do presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, Rui Almeida, e ainda de Duarte Oliveira em representação da Câmara Municipal do Funchal.

O director regional de Desporto, David Gomes, realçou na sua intervenção o simbolismo que representa a prova mais emblemática da modalidade na Região, nas mais diversas variáveis.

Agradecendo à Associação de Ciclismo a escolha da ‘casa do desporto’ para projectar a edição de 2022 da Volta à Madeira, o governante enalteceu igualmente o papel das entidades privadas no apoio que proporcionam a este tipo de prova. "Apoios importantes para a realização de iniciativas com esta qualidade", referiu.

David Gomes revelou a disponibilidade do Governo Regional na continuação dos apoios ao desporto a eventos que possibilitam também, para além da vertente desportiva e competitiva, a promoção da Madeira como destino turístico.

A 47.ª Volta à Madeira em bicicleta disputa-se de 14 a 17 de Julho, com a realização de três etapas em linha e um prólogo. Estão inscritos 78 atletas, 19 dos quais fora da Região