Protecção Civil investe nas telecomunicações na área florestal

“A comunicação é extremamente importante numa situação de expecção para integrar a resposta o mais rapidamente possível e para accionar os meios e os recursos o mais rapidamente possível”. Estas foram as palavras de Pedro Ramos à margem da apresentação da actividade formativa que decorreu hoje no Serviço Regional de Protecção Civil, relacionada com a área das telecomunicações.

O secretário que tutela a Protecção Civil referiu que a actividade foi destinada aos Polícias Florestais do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, num grupo de 88 formandos, um projecto que tem uma duração de 25 horas, e que é da responsabilidade dos formadores da Protecção Civil.

Adiantou ainda que já se realizaram 11 cursos, com 128 profissionais no seu total, nomeadamente cursos de suporte básico de vida, treino para uso da motosserra, visto ser “uma área extremamente importante para preparar os nossos homens”.

Por fim Pedro Ramos garantiu que o POCIR está “em pleno andamento” e relembrou a importância do meio aéreo que tem sido utilizado com alguma frequência em zonas de difícil acesso, assim como das equipas que têm estado em vigilância no terreno.

Questionado sobre o atraso nos pagamentos das equipas que têm feito vigilância, garantiu que “não há qualquer atraso nas equipas do POCIR”. “Nós temos tudo pago”, reforçou.

O secretário com a tutela da Proteção Civil, que esteve acompanhado pela secretária regional do Ambiente, Conservação da Natureza e Alterações Climáticas, Susana Prada, sublinhou ainda que a Protecção Civil é “uma área de grande investimento do Governo Regional” e que só nos últimos tempos foram cerca de 700 mil euros, no âmbito dos 25 mil euros que foi o investimento total dos últimos anos”.