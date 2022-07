Rapidez de actuação aumenta probabilidade de sucesso em situações de paragem cardiorrespiratória

Tal como revela hoje o DIÁRIO na sua edição impressa, na Região Autónoma da Madeira são registadas cerca de 200 paragens cardiorrespiratórias por ano.

A rapidez de actuação é de primordial importância, porque aumenta a probabilidade de sucesso, evitando danos irreversíveis nos diversos órgãos, sendo o cérebro o mais sensível, por cada minuto que passa. Após o colapso cárdio-circulatório diminui em 7 a 10% a probabilidade de sobrevivência na ausência de manobras de ressuscitação, revela a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil através de um comunicado de imprensa.

'Salva uma vida com as tuas próprias mãos' é uma das mensagens difundidas em inúmeras actividades promovidas pelo Serviço Regional de Protecção da Civil.

O Serviço Regional de Protecção Civil implementa diversas acções de sensibilização à sociedade civil na área do Suporte Básico de Vida, através do projecto 'Gestos que Salvam Vidas', em que ensinam os procedimentos a realizar aquando de uma paragem cardiorrespiratória, suportando a vida com compressões torácicas, até à chegada dos serviços de emergência especializados.

É pretensão deste Serviço Regional continuar a incrementar uma cultura de protecção civil junto da população da RAM, acerca da melhor forma de agir perante uma vítima em paragem cardiorrespiratória.