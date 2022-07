PSD apresenta voto de congratulação à RTP Madeira pelo seu 50.º aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de congratulação à RTP Madeira, pelo seu 50.º aniversário, enaltecendo o papel de todos os seus profissionais, bem como o contributo na formação e informação da sociedade madeirense ao longo dos anos.

Os primeiros passos da televisão pública na nossa Região foram dados a 6 de Agosto de 1972. Desde Junho desse ano, após as obras iniciadas em 1971, haviam sido realizadas algumas emissões experimentais, que deram lugar à inauguração da delegação, que, a partir de 1980, viria a ser considerada Centro Regional". Grupo Parlamentar do PSD

Desde cedo, atendendo ao seu carácter insular e até à sua autonomia, face à sua congénere nacional, coube à RTP Madeira um papel crucial na formação da sociedade, nomeadamente dos telespetadores locais, em áreas como a informação, a cultura ou até a educação". Grupo Parlamentar do PSD

No entanto, refere que "é necessário e prioritário que se proceda à modernização técnica do Centro Regional, dotando a RTP Madeira de tecnologia mais recente e equipamentos mais vanguardistas, permitindo que se melhorem as suas condições técnicas e de operacionalidade".