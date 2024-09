Protecção Civil diz que fogos de Castro Daire, Arouca e São Pedro do Sul estão dominados

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou hoje que todos os grandes incêndios foram dados como dominados e que os meios deverão ser desmobilizados ao longo do dia.

"Todas as ocorrências que durante o dia de ontem e a madrugada de hoje ainda estavam ativas foram, de facto, dadas como dominadas, em particular as ocorrências nas regiões de Viseu/Dão-Lafões, nos municípios de Castro Daire e São Pedro do Sul, bem como o incêndio que lavrava na área metropolitana do Porto, no concelho de Arouca, em Alvarenga", adiantou o comandante nacional André Fernandes.

No ponto de situação sobre os incêndios realizado na sede ANEPC, em Carnaxide (concelho de Oeiras), o responsável da Proteção Civil acrescentou que, apesar de já não persistirem grandes incêndios em curso, o dispositivo continua a seguir 22 ocorrências em fase de resolução, que mobilizam ainda 1.257 operacionais e 387 meios terrestres.

"O dispositivo ainda vai estar ao longo do dia. Prevê-se que seja desmobilizada a maioria dos meios ao longo do dia, sejam eles nacionais ou internacionais", referiu André Fernandes, indicando apenas uma ocorrência atual em Peso da Régua, que mobiliza agora 39 operacionais, 11 veículos e dois meios aéreos. No total, segundo o comandante nacional, estão no terreno 1.622 operacionais, 495 meios terrestres e três meios aéreos.

André Fernandes indicou que entre a meia-noite e as 12:00 tinham sido registados 20 incêndios (nove durante o dia e 11 ainda de noite/madrugada) e que em curso restavam apenas cinco, com a mobilização de 536 operacionais, 179 meios terrestres e três meios aéreos.

Sobre quinta-feira, o comandante nacional da ANEPC assinalou que foi registado um total de 130 ocorrências (79 diurnas e 51 noturnas), envolvendo 2.457 operacionais e 644 viaturas, das quais 118 foram resolvidas antes dos 90 minutos.

"Com as zonas de concentração de apoio à população (ZCAP) temos, no total, seis ZCAP instituídas: três ativas e três disponíveis, mas sem utilizadores até ao momento. Até agora temos 54 pessoas acolhidas nas ZCAP e anteriormente cinco foram encerradas", explicou, sendo que 35 pessoas estão acolhidas em Castro Daire e 19 nas duas ZCAP em Viseu.

O comandante nacional salientou também que não existem cortes ou condicionamentos de estradas ou linhas ferroviárias. Permanecem ativos três planos de emergência distritais (Aveiro, Porto e Viseu) e 11 planos municipais (Albergaria-a-Velha, Águeda, Sever do Vouga, Oliveira de Azeméis, Vila Pouca de Aguiar, Baião, Nelas, Resende, Carregal do Sal, Mangualde e Arouca).

Naquele que foi o último ponto de situação feito pela ANEPC sobre os incêndios, André Fernandes agradeceu aos operacionais envolvidos ao longo desta semana no combate aos fogos, em especial as corporações dos bombeiros, e dirigiu uma palavra de reconhecimento às populações afetadas.