Congresso da JSD/M regressa em Outubro com Bruno Melim como recandidato

O XXIV Congresso da JSD/Madeira irá realizar-se nos dias 1 e 2 de Outubro de 2022, no concelho do Funchal.

A data foi revelada, ao final da tarde de ontem, dia 9 de Julho, no V Conselho Regional da estrutura de juventude do PSD, que decorreu em São Vicente.

A abertura do evento contou com a presença de José António Garcês, Miguel Pestana e Bruno Melim, que reconfirmou a disponibilidade para continuar a liderar os jovens social-democratas.

“Exactamente porque considero estarem reunidas as condições para continuarmos a desenvolver o trabalho que temos vindo a fazer até aqui, sempre com um espírito inconformado e reformista, confirmo a minha disponibilidade para continuar a liderar a maior Juventude partidária da Madeira”, afirmou o líder 'laranja'.

Na sua intervenção, o também deputado avançou as linhas orientadores para os próximos dois anos. Nomeadamente, a "necessidade de se rever as estruturas internas, procurando uma abertura ainda maior à sociedade”.

Neste contexto, Melim anunciou igualmente a intenção de criar o 'think-thank Jota sub-20', onde a estrutura que pretende continuar a liderar procurará atrair para a discussão política os jovens nascidos já depois do ano 2000.

Nas questões enunciadas pelo líder da estrutura, referiu-se ainda a necessidade de "elucidar as diferenças que nos últimos anos as políticas de juventude assumiram na Madeira", reforçando a necessidade de existirem "respostas públicas diferenciadas", que ajudem os mais jovens em matérias como a habitação, condições de trabalho e apoio à natalidade.

“Não tenham dúvidas. Se nestas áreas a Autonomia puder agir com mais liberdade, agirá melhor”, vincou.

Outra das ambições enunciadas pelo recandidato passa pela “capacidade de continuar a formar os melhores quadros políticos.”

No que confere ao próximo mandato, manifestou a vontade de o cumprir integralmente, "se os militantes assim confiarem, pois não há ambição maior do que continuar a ser o porta-voz da juventude madeirense". No entanto, advertiu, que todas as questões estratégicas serão reveladas no final do próximo mês de Agosto.

Do decorrer dos trabalhos, destacam-se ainda a aprovação das contas relativas ao ano de 2021, por unanimidade, e o balanço político e financeiro da Universidade Jota 22` realizada este ano pela JSD/Madeira, que contou com nomes da política nacional, como Luís Marques Mendes, Paulo Portas ou Joaquim Miranda Sarmento.

Houve ainda tempo para apelar a uma "grande mobilização" para o regresso do Chão da Lagoa, que se realiza a 24 de Julho, “uma vez que este evento constitui mais uma oportunidade para a juventude dizer presente ao compromisso de continuar a liderar o aprofundamento da Autonomia".