'Monte Clássicos' invadiu Largo da Fonte, veja as fotos

Mais de seis dezenas de carros antigos estão, hoje, em exposição no Largo da Fonte, no regresso do ‘Monte de Clássicos’.

A estrela principal desta oitava edição - patente até às 18 horas deste domingo - é um Rosengart, de 1928, construído em madeira com cobertura em vinil.

A iniciativa, promovida pela Junta de Freguesia do Monte, está, pela primeira vez este ano, associada ao Roteiro Gastronómico da localidade, aberto ao público em geral.

O ‘Monte de Clássicos’ nasceu (com esta designação) em 2014, por iniciativa do executivo liderado por Idalina Silva, com o objectivo de recuperar as exposições realizadas pelo colecionador Carlos Rodrigues no início da década.