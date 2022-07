Marques Mendes e Assunção Esteves na reunião magna do Porto

O antigo líder do PSD Luis Marques Mendes e a antiga presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, estão hoje presentes no 40.º Congresso do PSD.

Foi o presidente da Mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto, que assinalou a presença de dois militantes especiais na sala, perto das 18:00, quando a sala já estava cheia para ouvir as intervenções mais aguardadas da tarde.

"Assunção Esteves, a mulher que atingiu o posto mais elevado entre os deputados por indicação do PSD", assinalou Mota Pinto, perante um Congresso que se levantou para aplaudir a antiga presidente do parlamento.

Depois foi a vez de entrar na sala Marques Mendes, que presidiu ao partido entre 2005 e 2007, também ele recebido com aplausos de pé.

O 40.º Congresso do PSD decorre até domingo no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.