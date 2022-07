Susana Prada visita Torre de Vigilância aos incêndios no Cabo Girão

"Numa semana em que a Região se encontra em alerta, devido às temperaturas elevadas", a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita amanhã, pelas 17 horas, a Torre de Vigilância aos incêndios da Eira das Moças, no Cabo Girão, no concelho de Câmara de Lobos.

A visita tem como objetivo "observar o dispositivo de vigilância fixa e móvel aos incêndios florestais, implementado pelo Corpo de Polícia Florestal durante o Plano Operacional de Combate aos Incêndios Rurais de 2022", realça uma nota da secretaria.

Na ocasião, a governante com a pasta do Ambiente far-se-á acompanhar do presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza(IFCN), Manuel Filipe.

Recorde-se que o Instituto de Florestas, a par das seis torres de vigilância, estabeleceu uma rede de locais estratégicos de estacionamento, que visam "intensificar as acções de vigilância nos locais de maior susceptibilidade a incêndios".

Neste âmbito, os elementos do Corpo de Polícia Florestal e os funcionários do IFCN asseguram, acima dos 700 metros, uma vigilância contínua de 24 horas durante o período que decorre o POCIR 2022.