PCP diz que vitória de Petro nas presidenciais colombianas é vitória dos povos da América Latina

O PCP considerou, esta segunda-feira, que o resultado de Gustavo Petro nas eleições presidenciais da Colômbia, no domingo, representa "uma vitória" para os colombianos e para as populações de todos os países da América Latina.

"A vitória nas eleições presidenciais da Colômbia de Gustavo Petro, o candidato da coligação progressista Pacto Histórico, reveste-se de um grande significado político", refere o partido em comunicado.

Os comunistas argumentam que o resultado alcançado pela coligação "representa não só uma vitória para o povo colombiano, como para a luta dos povos da América Latina pelos seus direitos e soberania".

O texto classifica a vitória de Petro como uma "derrota dos candidatos da tenebrosa oligarquia colombiana e do imperialismo norte-americano", que alimentou o sistema financeiro "há décadas" e converteu o país "num paraíso do narcotráfico e numa plataforma de agressão dos Estados Unidos da América contra os povos da América Latina e contra a Venezuela".

O PCP assegurou que vai insurgir-se contra "quaisquer tentativas de pôr em causa" a "histórica vitória" do Presidente eleito, o primeiro de esquerda a assumir funções.

Gustavo Petro foi eleito no domingo o primeiro Presidente de esquerda na história da Colômbia, obtendo 50,47% dos votos na segunda volta das eleições, de acordo com os resultados oficiais.

O seu adversário, o milionário Rodolfo Hernandez, obteve 47,27% dos votos, uma diferença de quase 700 mil votos, indicam os resultados publicados pelo Registo Nacional, responsável pela organização da eleição.

Com 98,86% das mesas de voto fechadas, Gustavo Petro obteve 11.185.671 votos, enquanto Rodolfo Hernández alcançou 10.468.781 votos.

A vantagem do Petro sobre Hernández é de cerca de 716 mil votos, mais do que o previsto nas sondagens de intenção de voto, que previram um empate técnico, algumas delas com menos de um ponto percentual de diferença.