Autoridades procuram jovem de 23 anos desaparecido no mar de Paredes da Vitória

Um jovem de 23 anos está a ser procurado pelas autoridades marítimas depois de, hoje à tarde, ter desaparecido no mar da praia de Paredes da Vitória, no concelho de Alcobaça, informou a Capitania do Porto da Nazaré.

"O jovem encontrava-se na praia com um grupo de amigos, quando foi tomar banho e desapareceu no mar, cerca das 17:40", disse à agência Lusa o capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, José Zeferino Henriques.

O jovem, estudante, terá sido "apanhado num agueiro, tendo sido levado pelo mar", acrescentou o comandante.

As buscas que estão a ser realizadas por terra, por mar e por ar vão ser suspensas cerca das 21:00 e deverão ser retomadas "aos primeiros alvores, cerca das 06:00 de terça-feira", disse Zeferino Henriques

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria no local estiveram empenhados nas buscas 26 homens da Polícia Marítima e dos bombeiros de Pataias, apoiados por nove viaturas desta corporação, da Estação Salva-Vidas da Nazaré e do INEM, e um meio aéreo da Força Aérea Portuguesa.

A época balnear na praia de Paredes da Vitória, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, só terá início no dia 18, encontrando-se atualmente sem nadadores-salvadores.