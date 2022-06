Joe Berardo entre os destaques da imprensa nacional

Os jornais nacionais dão hoje destaque a vários assuntos. Entre estes, há espaço para o empresário e filantropo madeirense Joe Berardo, que tem estado a braços com a justiça. Aliás, é precisamente um caso desses que é destacado num dos jornais.

No Público:

- "Travão ao alojamento local abrange quase 60% do mercado em Portugal"

- "Berardo perde primeira ação nos tribunais contra fim do protocolo com o Estado no CCB"

- "Legislativas: Macron perde a maioria numa França cada vez mais extremada"

- "Automóveis: Aumento do preço dos combustíveis faz disparar sistema de partilha de carros"

- "Entrevista: Politécnicos avisam que só com mais meios será possível 'manter níveis de despesa'"

- "Estudo: Lobbying? 'Há um problema de transparência no Governo'"

- "Ocidente: Numa guerra sem fim à vista, teme-se a 'fadiga da Ucrânia'"

- "Migrações: Portugal na cauda da UE no acolhimento de refugiados"

No Correio da Manhã:

- "Já nasceu o bebé abençoado por Marcelo"

- "Setúbal. Urgência de obstetrícia encerra 22 dias no verão"

- "Mais um reforço para a Luz. Neres avança"

- "Quer clube melhor. Leão Matheus resiste aos 'Lobos'"

- "Nova fuga no dragão. Evanilson apontado ao Man. United de CR7 e Bruno"

- "Acerto de contas. Fernando Santos em tribunal para recuperar 4,5 milhões"

- "À porta de discoteca. Mata a soco para se exibir às amigas"

- "Bênção. Esperança em Coimbra"

- "Sondagem Intercampus/CM. Maioria dos portugueses exige reformas na saúde"

- "Porto. Ladrão de ambulância anda a monte. Conduziu em contramão com as sirenes ligadas"

- "Esquerda mais forte. Macron perde maioria absoluta"

- "CM revela. Concurso internacional do SIRESP lançado hoje"

- "Direito ao esquecimento. Doentes discriminados no acesso ao crédito"

- "Falta de chuva. Sete albufeiras com nível abaixo de 20%"

No Jornal de Notícias:

- "Custo das subvenções vitalícias já ultrapassa o meio milhão por mês"

- "Ucrânia: Integrados mas prontos para voltar a casa"

- "Abono de família passa a ser atribuído de forma automática"

- "Coligação de Macron perde a maioria absoluta em França"

- "David Neres aceita baixar o salário para jogar no Benfica"

- "Braga: Ex-provedores acusados de usar idosos para burla"

- "5G: Operadoras pedem tempo para cumprir metas"

- "S. João: Único produtor de balões fechou portas"

- "Emprego: Aveiro precisa de 1500 trabalhadores"

No Diário de Notícias:

- "Legislativas em França: Macron perde maioria absoluta, Le Pen consegue resultado histórico"

- "100 milhões de deslocados: António Vitorino: 'Sistemas de asilo têm de ser revistos'"

- "Fernando Aramburu: 'A democracia é um engano', diz o mais bem-sucedido escritor espanhol deste século"

- "Atraso no leilão, guerra e pandemia: Operadoras pedem mais tempo ao governo para atingir metas do 5G"

- "Grupos de interesses: Sindicatos são dos mais ativos, mas merecem pouca confiança dos portugueses"

- "Urban Garden Award: Corredor verde do Tejo ao aeroporto vence concurso internacional"

- "Cultura: Tânia Safaneta, a vida de uma palhaça"

- "South Summit: Dez startups nacionais no maior encontro de inovação de Madrid"

No Inevitável:

- "Advogado exerce há 30 anos em Braga com curso forjado"

- "Portugueses gastam 28 milhões de euros por dia em apostas online"

- "Kelly Holmes. A campeã que vivia com medo"

- "França. Macron vai ter de governar sem maioria absoluta"

- "Menos horas, mais férias. Partidos avançam com diplomas laborais"

- "Entrevista a Rina Sawayama: 'É estranho como continuam a não pensar em mim como britânica'"

- "Ucrânia. NATO teme que a guerra possa vir a durar vários anos"

No Negócios:

- "Fim do dinheiro barato"

- "Conversa capital. José Tavares: 'No SNS, um dos problemas é a organização'"

- "Caixa Geral de Depósitos e BCP facilitam entrada de banca angolana em bolsa"

- "O que ainda sobrevive nas exportações de Portugal para a Rússia e Ucrânia"

- "Inflação escondida fora do preço"

No A Bola:

- "Já cá está. Neres aterrou ontem em Lisboa e assina hoje pelo Benfica"

- "Rui Costa entra em cena por Diego Moreira"

- "Equipa feminina de futsal. Águias são pentacampeãs"

- "FC Porto. Nakajima e Baró para baixar preço de David Carmo"

- "Sporting. Tite recusou proposta em 2018"

- "MotoGP. Miguel Oliveira 9.º na Alemanha e 'top' 10 do Mundial"

No Record:

- "'É nos próximos dias', Ricardo Horta confiante na transferência para a Luz"

- "Benfica. Neres chegou"

- "Águias pentacampeãs de futsal feminino"

- "Sporting. Trincão avança. Conversações retomadas esta semana"

- "FC Porto. United dá 70 MEuro por Evanilson"

- "Galeno entrevista: 'Temos grandes jogadores'"

E no O Jogo:

- "Alta pressão por Evanílson"

- "Benfica: Neres chegou e trouxe benção"

- "Sporting: Palhinha vai duplicar o salário"

- "Braga: Prioridade é uma dupla de extremos"

- "Hóquei: Benfica empata decisão do título"