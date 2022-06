Joe Biden cai da bicicleta após passeio matinal

O presidente norte-americano, Joe Biden, caiu hoje ao tentar descer da bicicleta no final de um passeio no Cape Henlopen State Park, perto da sua casa de praia no estado de Delaware, nos Estados Unidos, sem se lesionar.

"Estou bem", disse em declarações aos jornalistas depois das autoridades o ajudarem.

O presidente norte-americano, que usava capacete, explicou que ficou "com o pé preso" quando tentava sair da bicicleta.

Biden, 79 anos, e a primeira-dama, Jill Biden, estavam a terminar um passeio matinal quando o presidente decidiu pedalar até uma multidão de simpatizantes que se encontrava na ciclovia.

O presidente recompôs-se rapidamente e passou vários minutos a conversar com os populares.

Os Biden estão a passar um fim de semana prolongado na sua casa em Rehoboth Beach, depois de terem completado 45 anos de casamento na sexta-feira.