Tragédia de Pedrógão foi há cinco anos e isso é destaque na imprensa

Bom dia. Os jornais nacionais, entre os vários destaques que trazem às capas hoje, há um que se evidencia mais, os cinco anos dos trágicos incêndios florestais em Pedrógão Grande e arredores. E as notícias, não são boas...

No semanário Expresso:

- "Cinco anos de Pedrógão: Situação está mais perigosa do que em 2017"

- "Aumento da pobreza não aparece nos dados oficiais"

- "Governo preparado para tirar poder à Ordem dos Médicos"

- "Costa visitou sete países europeus em dois meses"

- "Há urgências com 80% de tarefeiros"

- "Disparam pedidos de ajuda de grávidas"

- "Os melhores cortes de carne para a época dos churrascos"

- "'Trump é Nixon com esteroides' -- 50 anos do Watergate"

- "Quem é o diretor de comunicação do Governo"

- "Ventura defende teoria que inspirou massacres"

- "150 mil alunos inscritos nos exames"

- "Ucrânia: Costa ouve partidos"

- "Portugueses gastam nas férias"

- "Medina sobre a pressão no SNS"

No Correio da Manhã:

- "Milhão e meio de mulheres sem urgências. Serviços de obstetrícia e ginecologia"

- "Barómetro. Marta Temido perde confiança dos eleitores"

- "Benfica obrigado a vender Ramos"

- "Sérgio irritado. Fábio Vieira também sai"

- "Sporting. 'Palha' já é inglês"

- "Assalto brutal. Deixa idosa de 89 anos em coma para roubar 330 Euro"

- "Filha de 'Orelhas'. 'O Igor Silva vinha armado para atacar o meu pai'"

- "Seia. Judiciária detém jovem suspeito de matar a avó"

- "Alívio na Europa. BCE trava regresso dos juros pré-troika"

- "Plano de reestruturação. Europa tira 18 vagas à TAP em Lisboa"

- "Sócrates com pensão vitalícia de 2899 euros/mês"

- "França, Itália e Alemanha. Ucrânia com apoio de peso para adesão à UE"

- "Aveiro. Empresária vive terror em assalto a casa"

- "Pedro Paixão. Despiste de mota fatal para piloto de ralis"

No Público:

- "Covid-19 e calor só explicam parte do excesso de mortalidade em junho"

- "UE: Mácron, Scholz e Draghi foram a Kiev dizer que o lugar da Ucrânia é na Europa"

- "Hospitais: Médicos e ministério longe do acordo para salvar as urgências"

- "Novo aeroporto: PSD recusa dar a mão ao Governo na solução para o Montijo"

- "Saúde: Agência para a investigação clínica quase não saiu do papel"

- "Livros: À boleia de Johny Pitts pelos lugares da Afro-Europa"

- "Provas começam hoje: Como se fabrica um exame? Nove meses de trabalho, sigilo e 'uma certa fossilização'"

- "Tragédia foi há cinco anos: 'Infelizmente, o que vemos depois de Pedrógão Grande é muito mais do mesmo'"

No Jornal de Notícias:

- "Há empresas que esperam ano e meio por apoios do Estado"

- "Ucrânia: Pesos pesados a uma só voz no apoio da adesão à Europa"

- "FC Porto: Fábio Vieira ruma ao Arsenal"

- "Secundário: Exames arrancam hoje para 148 mil alunos"

- "Seia: Asfixiou a avó até à morte por recusar dar-lhe dinheiro"

- "Urgências: Sindicatos rejeitam 50 euros por hora extra"

- "Bombeiros: Protesto dos Voluntários do Porto fecha quartel"

No Diário de Notícias:

- "Acácio Pereira: Filas no aeroporto? 'Responsabilidade não é do SEF. É da ANA e do Governo'"

- "Autárquicas: PS e PSD de mãos dadas para controlar gastos nas campanhas"

- "Cidades: Moedas, Isaltino e Carreiras traçam plano comum para a zona ribeirinha"

- "Guerra na Ucrânia: Alemanha, Itália e França unidas no apoio a Kiev na UE"

- "Aviação: Com 'slots' da TAP easyJet torna-se a segunda companhia em Lisboa"

- "A grande aventura: Primeira travessia aérea do Atlântico Sul foi há 100 anos"

- "Crise no SNS: Proposta de Temido é 'totalmente inaceitável'", dizem sindicatos

No Inevitável:

- "Cinco anos depois, Pedrógão 'é um pasto para as chamas'"

- "Semana de quatro dias: Trabalhadores rendidos, mas empresas reticentes"

- "Líderes europeus em Kiev oferecem apoio político, moral e bélico à Ucrânia"

- "Aeroporto: easyJet é a escolhida para ficar com os 18 'slots' da TAP"

- "Brasil: Cadáveres podem ser de jornalista inglês e ativista brasileiro"

- "Poeiras de África mantêm-se e deve haver chuva até dia 22"

- "Avi Cohen: A velocidade matou o homem que tinha pressa"

No Negócios:

- "António Rios Amorim [vice-presidente da Associação Business Roundtable Portugal]: 'Banco de Fomento deve financiar fusões e aquisições'"

- "Energia portuguesa entra na mira da BlackRock"

- "Proteção de denunciantes arranca apenas a meio-gás"

- "Luísa Salgueiro: 'A ANMP não serve para afirmar protagonismos pessoais'"

- "Julgados de paz e mediação vão ter processos à distância"

- "Sondagem: Ministra da Saúde resiste ao caos nas urgências"

No Jornal Económico:

- "Sistema financeiro: Banca acelera venda de ativos tóxicos, mas desdramatiza malparado"

- "Recessão no próximo ano é cada vez mais provável"

- "Investimento: Media9Par nasce como grupo de comunicação social lusófono"

- "Entrevista [líder do novo centro internacional de negócios]: 'Industrialização em Portugal pode beneficiar da experiência da China'"

- "Dona da Tabaqueira: Philip Morris International alerta para o mercado ilícito do tabaco"

- "Segurança Social: Consulta da lista negra de devedores 'deveria ser condicionada', alertam advogados"

- "Economia: Parlamento já tem redação final do Orçamento do Estado e envia para Belém"

No desportivo O Jogo:

- "Arsenal leva Fábio: Ingleses pagam já 35 ME, mas o total pode chegar aos 40"

- "Benfica: Neres na Luz, Everton no 'Fla'"

- Sporting: Palhinha tem a última palavra: Fulham tem acordo por 20 ME, mas Wolves ainda estão na corrida"

- "Boavista: Robson Reis eleito para render Poroso"

- "Mundial 2030: Só três estádios lusos previstos"

No A Bola:

- "Villas-Boas avança para eleições. Assume candidatura à presidência do FC Porto em 2024"

- "Benfica. Novo ataque a Enzo Fernández"

- "Sporting. Palhinha vai ganhar o dobro"

- "SC Braga. 'Nunca jogaria no Benfica', Rolando"

- "Fábio Vieira certo no Arsenal"

E no Record:

- "Wolves ataca Matheus. Jorge Mendes traz proposta de 45 MEuro + 5 MEuro"

- "Palhinha a um passo do Fulham por 20 MEuro"

- "Benfica. Neres por 5 anos"

- "FC Porto. Fábio Vieira no Arsenal"

- "Saída de Vitinha irrita Conceição"

- "FC Porto. Villas-Boas assume candidatura à presidência"