Saúde pública e economia familiar em destaque nos jornais

Bom dia. Os jornais nacionais desta quarta-feira, 15 de Junho de 2022, apontam a várias notícias principais com enfoque na saúde, sobretudo a pública, mas também sobre economia familiar.

Na revista Sábado:

- "Salazar. Como vivia o ditador"

- "Felgueiras. A casa polémica e as dívidas do presidente da Câmara"

- "Médicos. Laboratórios pagam milhões a candidatos à Ordem"

- "Entrevista de vida a Álvaro Covões. 'A maçonaria foi um enriquecimento pessoal'"

- "Ingleses e suecos fecham Instituto Confúcio. As ligações perigosas da China com as faculdades portuguesas"

No Correio da Manhã:

- "Escalada dos preços. Renda da casa aumenta mais de 5%. Atualização chega em janeiro"

- "Novo técnico do Benfica segue estrela desde os tempos do Ajax. Neres avança para o lugar de Cebolinha"

- "Conceição absolvido dos incidentes da garagem"

- "Leão dá tudo por Trincão"

- "Inglaterra é destino. Vitinha escapa ao dragão"

- "Caos na saúde desespera país. Bebé nasce no carro à porta do hospital"

- "Socorro está a meio-gás na Guarda e Covilhã"

- "Funcionários de empresa. Perseguem ladrão durante 100 km"

- "Adesão à União Europeia. Costa trava sonho de Zelensky"

- "Levava 3 filhos menores. Mulher sem carta foge à polícia e abalroa sete viaturas"

- "Ensino secundário. Exames com menos perguntas opcionais"

- "Irmão de vítima ao CM: 'O Igor batia com as mãos, não usava faca'"

- "É assessora do Chega. Ex-deputada do PAN acusada de apagão informático"

No Público:

- "Processos por crimes de corrupção atingem o valor mais alto em dez anos"

- "Saúde: Vão reformar-se mais de 350 ginecologistas e obstetras até 2035"

- "Governo isenta cursos com financiamento do PRR de limitações no número de vagas"

- "Guerra na Ucrânia: Portugueses são dos que mais temem impactos no custo de vida"

- "Reportagem: João Laia, um curador português em Helsínquia"

- "Inflação: Agressividade dos bancos centrais assusta mercados"

- "Varíola-dos-macacos: OMS recomenda vacinação de profissionais de saúde"

- "OIT alerta Portugal: Indústria automóvel está fora da rota da descarbonização e isso vai custar empregos"

No Jornal de Notícias:

- "Santa Maria esteve 18 horas sem receber grávidas do INEM"

- "Maioria das 'aldeias seguras' não tem plano de evacuação"

- "Sentença: Relação absolve condutor alcoolizado que fugia de ameaças"

- "Funcionários transferidos para as câmaras sem seguro de trabalho"

- "Póvoa: relatório confirma erro em aterro que provoca maus cheiros"

- "Vagos: Rapaz de 14 anos afogado num agueiro em praia não vigiada"

- "FC Porto: Conceição ilibado e Baía suspenso no caso da garagem"

- "Drogas: Portugal é dos países onde o consumo de 'crack' mais cresceu"

- "Ucrânia: Moscovo promete abrir hoje corredor humanitário"

- "Entrevista: 'Agora estou em paz com o meu pai' [filha de Louis Armstrong]"

No Diário de Notícias:

- "Drogas: Traficantes trocam 'darknet' por redes sociais e mensagens instantâneas"

- "Sem turistas: Venda de cervejas artesanais cai para metade. Festas e festivais prometem ajudar setor cervejeiro a recuperar"

- "Reforçar ou cortar com o privado? Crise no SNS une oposição nas críticas, mas divide-a nas soluções"

- "Competitividade: Portugal recua mais seis posições e é agora a 42.ª economia no 'ranking' mundial"

- "Estudo OIT: Organização internacional pede flexibilidade para travar aumento de trabalhadores temporários no setor automóvel"

- "Saber comer para prevenir o cancro: Experiência de especialistas num livro para ajudar todos"

- "Parque Mayer: A festa do centenário com muitas histórias para contar"

- "Benfica: Darwin quadruplica salário na passagem para o Liverpool"

- "Estreia: Buzz Lightyear, o herói de 'carne e osso' que inspirou o 'ranger' espacial de Toy Story"

No Inevitável:

- "'Não são os hospitais que falham, são as empresas de prestação de serviços' [Bastonário dos Médicos]"

- "Reino Unido: Envio de refugiados para o Ruanda é 'desumano'"

- "Juiz mexicano manda fechar a maior praça de touros do mundo"

- "Monkeypox: OMS vai mudar o nome e convoca comité de emergência"

- "Economia: Inflação atinge o valor mais alto desde 1993, diz INE"

- "Bordéus: Arqueólogos desenterram navio com 1.300 anos"

- "Nikki Lilly: Uma das 'influencers' mais atípicas e reconhecidas da Grã-Bretanha"

- "Cavaco fala em degradação do SNS e da escola pública e pede mais a Costa"

No Negócios:

- "Metade do cabaz de compras já viu preço subir mais de 5%"

- "25 anos em bolsa multiplicam ganhos por seis"

- "Energia: Gazprom faz gás natural na Europa escalar 16%"

- "Portugal desce no 'ranking' da competitividade"

- "Sustentabilidade 20/30. Já não basta dar música ao público dos festivais"

- "Dívida e ações soam alarme de recessão"

- "Fintech e tecnológicas já valem um terço do setor financeiro"

- "Jason Furman, antigo conselheiro de Obama: 'Reduzir a inflação pode ser mais difícil do que manter o crescimento'"

No O Jogo:

- "Caso da garagem: Suspensões e multas para Vítor Baía e Rui Cerqueira -- Sérgio [Conceição] ilibado"

- "Benfica: Luz verde para Neres"

- "Sporting: A perspetiva dos leões depois da análise da FPF ao número de títulos: Pareceres geram discórdia"

- "Braga: David Carmo: 'Dou mais valor à profissão'"

- "Boavista: Bruno Lourenço por três épocas"

No A Bola:

- "Roger Schmidt sente o pulso aos jogadores. Novo treinador do Benfica já fala com alguns elementos do plantel"

- "Sporting. Barcelona pergunta preço de Gonçalo Inácio"

- "FC Porto. Caso da garagem do dragão. Conceição absolvido, Baía suspenso"

- "Liga. Quem e como se vota na AG que decide os títulos de campeão"

- "Benfica. Acordo por Everton"

- "Darwin apresentado em Liverpool"

- "'Vai entusiasmar os adeptos', Jurgen Klopp"

No Record:

- "Benfica. Grimaldo afastado. Lateral espanhol pode ficar a treinar a parte do plantel"

- "FC Porto. Conceição absolvido, Baía suspenso"

- "Sporting. Vinagre vai ser aposta"

- "FC Porto. Luta acesa por Vitinha"

- "História dos títulos divide grandes"

- "Bessa com 2 jogos sem público"

- "Darwin apresentado no Liverpool: 'Não tenho palavras para agradecer ao Benfica'"

- "Críticas ao VAR valem multa de 33 mil euros"