Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "79 queixas por dia contra os CTT"

- "Regulador deteta falta de tentativa de entrega no domicílio"

- "Atrasos nas cartas, vales de pensões e encomendas"

- "Há défice de pessoal nos correios. Empresa reconhece dificuldade"

- "Temido promete médicos para segurar o verão"

- "Caos nos hospitais: Ministra diz que 'o problema não é de hoje'"

- "Portugal perde 40 mil dadores de sangue"

- "Contradições no homicídio do adepto do FC Porto"

- "Mães em guerra"

- "Papa está doente"

- "Falha Corpo de Deus e adia visita a dois países de África"

- "Espera durou 28 anos: Madragoa é rainha das marchas"

- "Mercado no vermelho: Principal moeda digital afunda 17%"

- "Comerciante de 65 anos: Português morto pelo sobrinho no Brasil"

- "Matou jovem à facada: Supremo trava condenação a ex-árbitro"

- "Águia no mercado: Prioridade a Horta com milhões de Darwin"

- "Flamengo dá 14 milhões por Everton"

- "Matheus Nunes na mira: Bruno Lage pesca em Alvalade"

- "Rejeitou-o no Benfica: Jesus quer tirar Taremi a Sérgio"

Público:

- "Dívida do BPP ao Estado acumulou juros de mais de 150 milhões de euros"

- "Ensino superior: A atração de alunos 'tornou-se um mercado'"

- "SNS: Ministra anuncia plano de contingência para o verão"

- "'Brexit': Reino Unido quer alterar acordo e abre guerra com a UE"

- "Transferências: ninguém enche os bolsos como o Benfica"

- "Administração: 'Somos um Estado com uma grande miopia estratégica'"

- "Fernando Pessoa: Um livro há 40 anos a desinquietar o mundo"

- "Estudo: Cérebro atinge temperaturas febris, sobretudo durante o dia"

- "Comboio: Linha Porto-Vigo está eletrificada, mas os comboios são a diesel"

Jornal de Notícias:

- "Dono do Pingo Doce recusa taxa e deve 27 milhões ao Estado"

- "Obstetrícia vai ter plano de contingência no verão"

- "Testemunhos do homicídio de Igor recebem ameaças de morte"

- "Entrada em recintos desportivos vedada a 154 adeptos"

- "Descentralização: Educação custa às autarquias mais de 40 milhões"

- "Acordo: Boris e Costa retomam aliança luso-britânica"

- "Ucrânia: Vala comum descoberta na floresta revela atos de tortura"

- "Matosinhos: Trabalhos de manutenção voltam a fechar ponte móvel"

- "Porto: Compras de novo no Mercado do Bolhão a 15 de setembro"

- "Droga: Primeira 'sala de chuto' abre na véspera de São João"

Diário de Notícias:

- "'Vistos Gold' parados há mais de cinco meses por falta de regulamentação"

- "Lisboa e Londres: Espírito da mais velha aliança do mundo regressa"

- "Reportagem no Algarve: Dos insetos às bactérias, do coronavírus às praias. A saúde pública vigia tudo"

- "David Sobral, professor de astrofísica na Universidade de Lancaster: 'Uma parte de nós é tão velha como o Universo'"

- "Marchas populares: Madragoa está em festa e quase sem voz pelo fim de um enguiço de 28 anos"

- "Mercado: Benfica faz mais de 200 milhões de euros em três épocas sem títulos"

Inevitável:

- "Clima: País vive a pior seca de sempre à entrada do verão"

- "'Carícias são, etimologicamente, festas e mimos': desembargadores de Évora consideram ainda que 'é o toque suave com a mão, como demonstração de afeto ou carinho"

- "Luzes da Ribalta: 70 anos do filme mais sombrio de Charlie Chaplin"

- "Portugal vs Reino Unido: Acordos para evitar dupla tributação"

- "Negócio da carne de tubarão: Portugal exportou 200 toneladas de barbatanas"

- "OCDE: Guerra provoca abrandamento do crescimento económico"

- "Ucrânia: Nova ponte destruída complica retirada de civis de Severodonetsk"

- "SNS: Ministra da Saúde anuncia plano de contingência para o verão"

Negócios:

- "Martifer ganha obra no estádio do Real"

- "Finanças com dificuldades em reaver isenções da zona franca"

- "Travão no gás 'pode subir a luz a muitos consumidores'"

- "Francisco Calheiros [Líder da Confederação do Turismo]: 'Atraso no aeroporto tem impacto astronómico'"

- "Código laboral: Que travões são propostos à caducidade das convenções coletivas?"

- "João Lourenço diz que UNITA propôs um pacto a dois"

O Jogo:

- "Tubarões atacam Vitinha: Criativo do FC Porto está blindado por 40 ME"

- "Braga: Guerreiros seguram maestro: André Horta renovou até 2027 e falou do plano ambicioso do clube"

- "Benfica: Ucraniano tem 'mental coach' para o ajudar a explodir na próxima época"

- "Sporting: Leões não descartam Samuel Lino"

- "FPF: Sporting perde guerra dos títulos: Pareceres da Comissão de Análise dos Títulos Nacionais contrariam pretensões leoninas"

Record:

- "Sai Everton entra Neres"

- "Acordo com o Flamengo permite atacar mais um reforço"

- "Brasileiros oferecem 13,5MEuro + bónus e estão a negociar salário"

- "Avançado do Shakhtar só aguarda contacto para assinar"

- "Águias querem esticar proposta de 30MEuro - Gonçalo Ramos no mercado por 40MEuro"

- "Darwin já fez testes médicos no Liverpool"

- "FC Porto: Vitinha a um passo da premier"

- "Cláusula de 40 MEuro torne médio acessível"

- "Zaidu também soma pretendentes em Inglaterra"

- "Sporting: Gonçalo Inácio à patrão"

- "Ninguém jogou tanto nos leões"

- "Totalizou 4,201 minutos entre clubes e seleção"

- "Coates foi o segundo mais utilizado"

- "Trincão mantém pressão sobre o Barça"

- "Alcantar esperado no final do mês"

- "Duas hipóteses serão votadas: FPF decide história dos campeonatos dia 29"

- "SP Braga: André Horta renova até 2027"

- "Santa Clara: Jesus leva Lincoln para Fenerbahçe"

- "Man.City: Halland apresentado"

- "Roma: Matic chegou"

A Bola:

- "História dos campeões (e dos vencedores da Taça) pode ser reescrita"

- "FPF já tem dois pareceres sobre pretensão do Sporting que serão votados em AG no dia 29"

- "Leão nunca terá mais quatro títulos: num dos cenários pode ganhar 2, os mesmo de Benfica e menos um que FC Porto e Belenenses"

- "No outro, na Liga tudo fica na mesma, na prova rainha há grandes alterações"

- "Marítimo Carcavelinhos e Olhanense ficarão a sorrir em ambas as situações"

- "Saiba o que está e causa... e como ficarão os palmarés das duas principais provas nacionais"

- "Benfica: Flamengo tem 14 milhões para Everton"

- "Mais de 1.300MEurono séc. XXI - Venda de Darwin eleva valores para níveis estratosféricos"

- "Sporting: Duelo inglês por Palhinha"

- "Wolverhampton também já apresentou proposta"

- "Fulham chega aos Euro18M"

- "'Adán dá outra dimensão', Ivkovic s A Bola cobre o guarda-redes espanhol"

- "FC Porto: Premier League chama por Vitinha"

- "Diogo Costa no radar do Barcelona"