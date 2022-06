Dois madeirenses em destaque, pela negativa, nos jornais nacionais

Bom dia. Os jornais e revista desta quarta-feira têm vários assuntos de realce, mas no que toca à Madeira, aliás no que aos madeirenses diz respeito, há dois que se destacam e pela negativa, pelo menos do ponto de vista como os assuntos são tratados. Ivo Rosa e Joe Berardo estão em destaque no 'Inevitável' e no 'Tal & Qual'. Saiba quais as razões.

Na revista Sábado:

- "Passeios e petiscos à beira-mar"

- "Ucrânia. Voluntário português foi ferido em combate"

- "Avante! Aceitar ou não o convite do PCP é tabu para os artistas"

- "Pedro Santana Lopes, Durão Barroso, Lucília Gago, Joana Marques Vidal, entre outros. A turma de Direito de onde saíram dois primeiros-ministros e duas Procuradoras-Gerais da República"

No Correio da Manhã:

- "Estado dá 4 mil euros por carros elétricos. Bónus para compra de 1300 viaturas"

- "Conversa acabada no Benfica. Rui Costa não dá troco a Vieira"

- "Malheiro processa ex-presidente [do Benfica] por causa de referências a Eusébio"

- "Aplicações de encontros facilitam descoberta de novo amor"

- "Saiba quais são os sites online mais populares e os cuidados a ter"

-" DGS recomenda. Suspeitos de hepatite devem ir ao hospital"

- "Marido da ex-concorrente do 'BB'. Calotes de droga tramam 'Vito'"

- "Cerimónia em Lisboa. Até o 'rei dos táxis' faltou ao funeral de Rendeiro"

- "Taxas de juro. Subida da Euribor dispara prestação do crédito da casa"

- "Felgueiras. Homicida de mulher em prisão preventiva"

- "Temperaturas elevadas. Onda de calor com noites tropicais"

- "Novas águias. Bah assina e Gotze a caminho"

- "Sporting. Matheus Nunes quer ficar"

- "FC Porto. Facundo prefere o dragão"

No Público:

- "Mais de 118 mil pessoas pediram para ser excluídas de jogos e apostas online"

- "Guerra na Ucrânia. Sistema alimentar mundial depende de poucos países e é frágil nas crises"

- "Remunerações. Governo não garante revisão da tabela única em 2023"

- "Água. Seca leva Espanha a reduzir caudais dos rios que entram em Portugal"

- "PSD. Partido espera para ver como Montenegro vai promover união"

- "Estudo. Estudantes não fumam, bebem pouco e andam deprimidos"

- "Correios. Qualidade de serviço continua a dividir CTT e regulador"

- "Exposição. Rui Chafes, Pedro Costa e Paulo Nozolino no Pompidou"

- "Dia dos Oceanos. Carbono Azul é o nome do novo projeto da Gulbenkian para proteger as zonas costeiras"

No Jornal de Notícias:

- "Segurança Social corta apoio alimentar a milhares de famílias"

- "'Putin tem o sonho de reconstruir o corpo morto da União Soviética'. Maria Alyokhina, ativista e fundadora das Pussy Riot, defende a Ucrânia"

- "Governo renova 335 escolas já nas mãos das câmaras"

- "Góis. Equilibristas de todo o Mundo a 120 metros de altura"

- "Matemática. Alunos do Secundário vão estudar eleições e problemas financeiros"

- "TAP. Companhia só reforça rotas no Porto se forem rentáveis"

- "Funchal. Morte cruel vale 19 anos de prisão a jovem de 24"

- "Seleção. Fernando Santos a caminho do centésimo jogo"

- "Porto. São João regressa com fogo aquático e festa em três pontos da cidade"

No Diário de Notícias:

- "António Costa Silva. 'Quero fazer de Lisboa uma praça financeira para a economia do mar'"

- "Covid-19 e apoios sociais. Municípios à espera de solução para poderem receber 260 milhões"

- "Questionário de Proust por Pedro Portugal Gaspar. 'Napoleão e Afonso de Albuquerque são os meus heróis'"

- "Ranking. Lisboa continua a ser rainha em negócios, turismo e trabalho"

- "Colaborações acumuladas com exclusividade. Afinal ainda não há decisão no caso Mortágua"

- "Fernando Santos: jogo 100. Números e troféus coroam o 'filósofo positivista'"

- "Cineasta Anne Fontaine. 'Os atores mais conhecidos são mais frágeis'"

No Inevitável:

- "Ivo Rosa. Pena disciplinar a caminho"

- "Comissão recusa levantamento de imunidade de Mariana Mortágua"

- "Três casos de violência doméstica por hora em Portugal"

- "TAP. Combustíveis e valorização do dólar penalizam reestruturação"

- "Jorge Volante, presidente da FENACAM. A banca cooperativa ao serviço da Europa e de Portugal"

- "Guerra. Rússia acusada de roubar cereais ucranianos"

No Negócios:

- "Governo recua na regulação das plataformas digitais"

- "Vem aí uma nova campanha do trigo?"

- "Aviação. TAP corta 300 milhões de custos operacionais"

- "Grupo José de Mello. 'Não é por decreto que se aumentam os salários'"

- "João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI. 'Para atrair jovens é necessário atrair investimento estrangeiro'"

- "Flixbus estreia autocarro expresso elétrico. Próximo passo será o hidrogénio"

- "Bolsa ambiciona ter mais tecnológicas em Lisboa"

No Record:

- "Liverpool dá 100 MEuro por Darwin"

- "No final do Benfica-FC Porto. Otamendi e Seferovic à pancada no balneário"

- "Jovane na mira do SP Braga: leões recusam 3 MEuro"

- "FC Porto. Jesus tenta desviar Lincoln"

- "AG da Liga decidiu. Férias não servem para cumprir castigos"

- "Seleção. Todos juntos pela segunda vez"

- "Liechenstein-Portugal (0-9): Sub-21: 20-0 nos dois jogos"

No A Bola:

- "Sócios querem ação contra Vieira. Direção em silêncio, benfiquistas esperam por reação à entrevista do ex-presidente"

- "V. Guimarães. 'Este clube é único, quero ganhar títulos aqui', Pepa"

- "Sporting. Cláusula de compra atrasa Trincão"

- "FC Porto. Facundo Farias escolhe o dragão"

- "Liga. Clubes rejeitam divulgação dos áudios do VAR"

- "Hóquei em patins. Leão vence e fica em vantagem"

E no O Jogo:

- "Farías faz força pelo FC Porto"

- "Santos vezes 100"

- "Sporting. Vinagre no bolo para levar Palhinha"

- "Benfica. Bah é o lateral mais caro da história das águias e deu 'o passo certo'"

- "Liechtenstein-Portugal. Fábio Silva e muita diversão"

- "Liga. Acabaram os castigos no defeso"

- "Braga. Argentinos noticiam proposta por Gastón Avilla"

- "Boavista apresentou central Sasso"

- "Casa Pia renovou com Vasco Fernandes"