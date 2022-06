Chega felicita partido de Le Pen por ser terceira força política

O presidente do Chega, André Ventura, felicitou hoje os partidos de extrema-direita Vox, em Espanha, e União Nacional, em França, pelos resultados eleitorais que os converteram na "terceira força política" nos respetivos países.

"Deixo aqui os parabéns, em nome do Chega, ao Vox e à Rassemblement National [RN], pelos resultados alcançados (...). Estamos a mudar a Europa. Somos todos, indiscutivelmente, a terceira força política nos nossos países", escreveu André Ventura na rede social Twitter.

A coligação de extrema-direita União Nacional, de Marine Le Pen, conquistou hoje o maior resultado de sempre em eleições legislativas e ultrapassou largamente os oito deputados na Assembleia Nacional, podendo alcançar um máximo de 100 deputados, segundo os resultados provisórios.

Nas eleições regionais que hoje se realizaram na Andaluzia, em Espanha, o Vox, que em 2018 conseguiu o primeiro resultado expressivo numas eleições, conseguiu agora 14 deputados, mais dois do que há quatro anos, mas ficou aquém do seu objetivo: entrar no Governo regional em coligação com o PP, como aconteceu em Castela e Leão em fevereiro passado.