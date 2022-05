União Europeia aplica 10 M€ em projectos para promover a biodiversidade na Argentina

A União Europeia (UE) vai aplicar 10 milhões de euros em projetos de desenvolvimento da biodiversidade na Argentina, através de ações coordenadas no Norte Grande e no mar da Patagónia, divulgou esta semana a delegação europeia naquele país.

O investimento faz parte de uma série de ações do "Team Europe", um projeto entre a delegação da UE e as embaixadas dos 21 Estados-membros representados no país sul-americano.

"O objetivo será trabalhar pela proteção da biodiversidade na Argentina", referiu esta delegação em comunicado.

Sete milhões de euros serão destinados ao Norte Grande, com especial foco na região do Chaco, devido "ao enorme potencial que a região possui, sendo a segunda reserva de biodiversidade das Américas", que se distribui numa área de um milhão de quilómetros quadrados, dos quais 62% estão em território argentino, sublinhou.

O embaixador da UE na Argentina, Amador Sánchez Rico, destacou "o valor intrínseco daqueles ecossistemas para o equilíbrio ecológico do planeta e que serão apoiados por todas as organizações europeias", num espírito de colaboração com parceiros argentinos públicos, privados e da sociedade civil.

Os restantes três milhões de euros do orçamento são destinados ao financiamento de projetos para a proteção da biodiversidade no mar da Patagónia, realça ainda a delegação europeia.

O responsável pela Cooperação da União Europeia na Argentina, Luca Pierantoni, explicou que este novo programa "duplica" o nível de cooperação da UE com a sociedade civil do Norte Grande.

E que "os recursos financeiros serão, em parte, investidos no apoio ao trabalho no território realizado pela Redes Chaco, espaço de diálogo multissetorial que facilitará a definição, nos próximos meses, de ações em setores-chave como o reordenamento florestal, a agricultura sustentável e o compromisso com as comunidades indígenas", apontou Pierantoni.