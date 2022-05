Governo de Moscovo surpreendido com saída da Siemens ao fim de 170 anos

A Federação Russa exprimiu hoje "a sua grande surpresa" pela decisão do grupo tecnológico e industrial alemão Siemens de sair do mercado russo por causa da decisão do Kremlin de ordenar a invasão da Ucrânia.

"Quanto à cooperação com a Siemens, na realidade é uma diferença grande para nós, porque a empresa está presente no mercado russo há mais de 150 anos", desde o tempo da Rússia czarista", disse o ministro do Comércio e Indústria, Denis Manturov.

Acrescentou que a decisão foi "inesperada" e que lhe pareceu "bastante estranha".

O ministro russo recordou que, perante as sanções impostas à Federação Russa, Moscovo permitiu importações paralelas de produtos sem a autorização dos titulares da propriedade intelectual.

O presidente e administrador-delegado da Siemens, Roland Busch, afirmou na quinta-feira que a empresa tinha decidido "terminar de forma ordenada as suas atividades na Federação Russa", onde estava desde há quase 170 anos.