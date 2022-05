Portugal e a Polónia vão partilhar o ensino das respetivas línguas e culturas

O novo Programa de Cooperação nos domínios da Língua, Educação, Ensino Superior, Cultura, Desporto, Juventude e Comunicação Social, para os anos de 2022-2025, foi assinado na quinta-feira, em Lisboa, pelo chefe do serviço externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco, Arkady Rzegocki, e o presidente do instituto Camões, João Ribeiro de Almeida.

Os dois países comprometem-se a desenvolver o ensino da língua e cultura portuguesas e da língua e cultura polacas nos respetivos Estados e incentivar a cooperação direta entre instituições promotoras da língua e cultura portuguesas e da língua e cultura polacas, segundo um comunicado do Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua.

Nesta cerimónia de assinatura do novo programa, Portugal manifestou a sua vontade de continuar a promover o ensino e a divulgação da língua e cultura portuguesas nas universidades polacas.

As autoridades portuguesas prometem ainda continuar a promover a investigação e o conhecimento dos estudos portugueses, nomeadamente através da Cátedra Vergílio Ferreira da Universidade Jagielloniana (Cracóvia) e da Cátedra Lindley Cintra da Universidade Maria Curie-Sklodowska (Lublin).

Este acordo prevê ações conjuntas na área do ensino superior para troca de experiências e participação em programas de mobilidade de estudantes e o desenvolvimento de parcerias, entre empresas portuguesas e polacas, que venham a ser desenvolvidas pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e pela Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - KRPUT (Conferência de Reitores das Universidades Técnicas da Polónia - KRPUT), mediante declaração de cooperação assinada pelas referidas entidades.

O Camões irá atribuir anualmente bolsas de estudo a estudantes, investigadores e professores de língua e cultura portuguesas, no âmbito dos diferentes programas de bolsas do instituto. A Polónia, por seu lado, compromete-se a desenvolver idêntico esforço dirigido a estudantes e investigadores portugueses.

Na área da educação, a Polónia apoiará o ensino da língua polaca em contexto não formal no quadro do sistema educativo português e Portugal incentivará a introdução da língua portuguesa no sistema educativo polaco, disponibilizando-se para a formação de professores.

São contempladas ainda áreas como a literatura e financiamento para a tradução e edição, a cinematografia, as artes visuais, bibliotecas, os arquivos, o património cultural, a música e teatro e a proteção de bens culturais.

A cooperação nos domínios do desporto e juventude e da comunicação social, nomeadamente entre as rádios e televisões públicas dos dois países, também faz parte deste novo programa.