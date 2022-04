O PS deverá ser o “catalisador das soluções para os problemas da Madeira da responsabilidade do Governo da República”, disse o secretário-geral do PS Madeira, que discursou, esta manhã, em Lisboa, na reunião da Comissão Nacional do partido.

Referindo-se ao contencioso com a República, Gonçalo Aguiar sublinhou que é um tema no qual o Governo Regional navega para “disfarçar a sua incapacidade de adoptar políticas públicas que melhorem ecfetivamente a vida dos madeirenses e tirem a Madeira da cauda do país no que se refere aos índices de pobreza”.

No seu entender, é por isso necessário trabalhar em torno de soluções para esses problemas e afirmar o PS e a sua marca de governação competente e sólida como a única capaz de colocar a Região na rota do desenvolvimento e do crescimento económico.

Gonçalo Aguiar referiu-se ainda ao trilho que o partido tem seguido na Região, consolidando eleitorado conforme demonstrado pelos resultados eleitorais. Resultado também dos vários quadros qualificados do PS Madeira. Entre eles, Paulo Cafôfo, que Gonçalo Aguiar elogiou a escolha para secretário de estado das Comunidades Portuguesas, sublinhando a “certeza de que as suas qualidades o levarão a exercer o cargo com grande sucesso e em benefício para a importante diáspora madeirense”.