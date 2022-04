PS exige melhores condições para as associações humanitárias de bombeiros da Região

O grupo parlamentar do Partido Socialista esteve ontem reunido com a Federação das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, um encontro de trabalho que teve em vista ouvir as preocupações deste organismo, de modo a tentar encontrar soluções para os problemas que afectam a classe.

Em nota emitida, o PS alerta que um dos assuntos "que tem de ser resolvido o quanto antes" tem a ver com a criação de um estatuto profissional próprio para os bombeiros profissionais das associações humanitárias "que confira uma melhoria e uma dignificação da carreira".

No entender do grupo parlamentar do PS, "torna-se fundamental existir um estatuto profissional, como existe para os bombeiros sapadores, que defina os direitos, os deveres, as condições de carreira e o estatuto remuneratório que tornem a carreira mais apelativa".

O grupo lembra que se não se reverter a actual situação "haverá muita dificuldade em motivar e mobilizar novos elementos para as associações humanitárias, já que a falta de uniformização remuneratória e de direitos leva a injustiças ou a desigualdades desmobilizadoras".

Outra questão que deve ser revista, lembra o PS, é o pagamento que é feito aos bombeiros no âmbito do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR). "Estes elementos recebem 32,5 euros por 12 horas de trabalho, valor que é manifestamente baixo, tendo em conta a natureza das funções que desempenham", lê-se na nota.

O PS alerta ainda para a necessidade de haver uma uniformização dos apoios à alimentação, que são da competência das câmaras municipais.