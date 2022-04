PS quer requalificação do cais da Fajã do Mar no Faial

O grupo parlamentar do PS-M deu entrada na ALM a um projecto de resolução com vista à requalificação do cais da Fajã do Mar e da zona envolvente, na freguesia do Faial.

Esta tarde, os deputados do PS estiveram no local, tendo constatado a falta de condições de segurança e a escassez de infra-estruturas que se revelam necessárias naquele espaço que é muito procurado, quer pela comunidade local, quer por turistas.

A deputada Tânia Freitas, natural do concelho de Santana, defendeu que é necessário melhorar o acesso rodoviário ao cais a partir do centro da freguesia do Faial, reconstruir o enrocamento, permitindo a segurança no acesso ao mar de pessoas e bens, e que deve ser colocado um guincho com uma capacidade mínima de três toneladas, já que o existente não tem a tonelagem suficiente para garantir a segurança no acesso das embarcações ao mar.

Para além disso, os socialistas propõem a criação de um posto de socorro a náufragos, atendendo a que por vezes ocorrem acidentes, inclusive com perda de vidas humanas, e “a ajuda que é necessária por mar demora a chegar”.

Tânia Freitas considera igualmente que ali deve ser criado um posto de descarga de pescado, infra-estrutura importante em termos de criação de empregos e fundamental para valorizar a cultura piscatória, a tradição, os pescadores e toda a economia que se pode gerar a partir daí, bem como, ainda, instalações sanitárias adequadas.

“Temos uma grande potencialidade em termos de turismo e actividades desportivas, tudo ligado à tal economia do mar que tanta gente fala. Contudo, apesar de tanta potencialidade, este lugar está na realidade abandonado. Temos um secretário regional do Mar e Pescas do nosso concelho e, neste momento, não temos qualquer desenvolvimento na costa norte na área do mar” Tânia Freitas, deputada do PS

Tânia Freitas fez ainda notar que se fala tanto no despovoamento da costa norte da ilha, “mas depois não se criam as oportunidades, como esta aqui que pode ser fundamental para desenvolver a nossa economia, criar postos de trabalho e trazer pessoas, tanto turistas, como outras que aqui se queiram fixar”.