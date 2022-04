Mais quatros jovens andebolistas madeirenses terão a honra de vestir pela primeira vez, na sua carreira, a camisola da Selecção Nacional, neste particular de Sub-14. Petra Sousa, Francisca Gomes e Isabel Esmeraldo do CS Madeira e Sofia Cabral, do CD Bartolomeu Perestrelo vão estar de 12 a 16 de Abril em São Pedro do Sul, para um estágio que será orientado pelo Seleccionador Nacional A, José António Silva.