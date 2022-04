Madeira regista mais um óbito associado à covid-19

A Madeira registou, ontem, mais uma morte associada à covid-19, somando, desde o início da pandemia, a morte de 250 pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2.

Segundo o 'Boletim Internamento' divulgado pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), com referência a esta quinta-feira, estavam internados 74 doentes com covid-19, mais dois do que no dia anterior, e quarto deles estão nos Cuidados Intensivos dedicados à doença.

A maioria destes doentes tem mais de 65 anos (56), havendo três com menos de 18 anos, e estão vacinados contra a doença, inclusive com a dose de reforço (30).